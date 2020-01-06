الفرزلي: لا يجوز المساواة بين الصالح والطالح

علق نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على الحادثة التي حصلت معه مساء امس في احد المطاعم، موضحا ان "حوالي 15 شخصا طرحوا شعارات الثورة تحت عنوان (كلن يعني كلن) وكل الجالسين في المطعم انزعجوا من ذلك".
وفي حديث تلفزيوني، شدد الفرزلي على أن "مطالب الحراك تبنيناها بشكل كامل ونحن مسؤولون عن تنفيذها لوضع البلد على سكة الخلاص"، مشيرا الى انه "لا يجوز المساواة بين الصالح والطالح".
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