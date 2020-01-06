فرار موقوف من التابعية السورية بجرم مخدرات من مستشفى الهراوي بالمعلقة

أفادت معلومات صحافية بأن م. أ. م. من التابعية السورية، فر ليل أمس من مستشفى الرئيس السابق الياس الهراوي الحكومي في المعلقة- زحلة، الذي سيق إليه موقوفا بجرم ​مخدرات​. وما زال البحث جاريا عنه لاعادة توقيفه.

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