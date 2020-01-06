غوتيريش طالب بوقف التصعيد ودعت الزعماء إلى أقصى درجات ضبط النفس

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوقف التصعيد، ودعا الزعماء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار، محذرا من ان "التوترات الجيوسياسية بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن". ودعا غوتيريس قادة العالم إلى وقف التوترات المتصاعدة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة بدء الحوار.

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