الصدر لترامب: أتهدد شعبا بالجوع يا ابن صالات القمار والنوادي الليلية؟

رد زعيم "التيار الصدري" في العراق ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قائلاً: "أتهدد شعباً بالجوع يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟" وأضاف: "أتظن أن أموال الحجاز تنفعك وأن الخونة سينفعونك وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟"، لافتاً إلى أن "بيتك أوهن من بيت العنكبوت وسلاحك أضعف من وخزة البعوض"، قائلاً: "نحن طلاب سلام إن استسلمتم وطلاب حرب إن حاربتم وقد خبرتمونا".

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