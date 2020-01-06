طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ايران بالعدول عن الرد على مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني، لافتا الى ان "سليماني لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة".
من جهة اخرى، اشار لودريان الى انه "على حد علمي الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن لم يستخدم وثائق ثبوتية فرنسية للسفر الى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: على حد علمي كارلوس غصن لم يستخدم وثائق ثبوتية فرنسية للسفر الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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