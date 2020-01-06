وزير خارجية فرنسا: على حد علمي كارلوس غصن لم يستخدم وثائق ثبوتية فرنسية للسفر الى لبنان

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ​ايران​ بالعدول عن الرد على مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني، لافتا الى ان "سليماني لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة".

من جهة اخرى، اشار لودريان الى انه "على حد علمي الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن لم يستخدم وثائق ثبوتية فرنسية للسفر الى لبنان".