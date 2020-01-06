لبنان يتأثر اعتباراً من صباح الثلاثاء بمنخفض جوي يحمل معه امطار وثلوج

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن طقساً مستقرّاً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر اعتباراً من صباح الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات ومن المرجح ان يستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

وأشارت إلى أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الثلاثاء هو غائم جزئيّاً مع انخفاض في ​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة، يتحوّل اعتباراً من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب، ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال ٧٥كلم/س يرتفع معها موج البحرالى ٤ امتار، في حين تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

أما الأربعاء، فغائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة المسائية خاصة في الجنوب مع حدوث برق ورعد ، في حين تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

أما الخميس، فغائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.