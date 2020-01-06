بعد فقدانه منصبه الوزاري..يتيم يعود إلى العمل رئيسا للجنة الإعلام في حزبه

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن انتخاب الوزير السابق محمد يتيم، رئيسا جديدا للجنة المركزية للإعلام في الحزب، خلفا لمصطفى بابا.

الإعلان عن انتخاب يتيم على رأس اللجنة، جاء في بلاغ للأمانة العامة للحزب، اليوم الإثنين، الذي كشف بأن ” الأمانة العامة تدارست وصادقت على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020، وتقرير حول تنفيذ ميزانية الحزب لسنة 2019، إضافة إلى التعديلات التي اقترحها الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب على لائحته الداخلية”.

ونوه الحزب “البيجيدي” “ببدء لجنة النموذج التنموي في الاستماع للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني، في سياق فتح نقاش عمومي”.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن اعتزازه بـ”الإنتاج السياسي للحزب، المتمثل في المذكرات التي أصدرتها الأمانة العامة مؤخرا، كما هو الشأن بالنسبة لمذكرة الجهوية المتقدمة، ومذكرة إصلاح النظام الجبائي ومذكرة النموذج التنموي، وبالمذكرة الخاصة بتصور الحزب بشأن الحريات الفردية، والتي ستعمل الأمانة العامة على اعتماد مضامينها في التواصل والتأطير وفتح نقاش حولها”.

واعتبر الحزب ذاته، أنه “بالرغم من صعوبات الظرفية الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا، فإن بلادنا ما تزال تحافظ على دينامية تنموية إيجابية عموما كما تدل على ذلك مؤشرات وتقارير الظرفية الاقتصادية”.