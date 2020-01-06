أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى المغرب بعد تهديدات إيران

حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، وقنصليتها العامة بالدار البيضاء المواطنين الأمريكيين من السفر إلى المغرب في خضم التوتر الحاصل بالعراق، والشرق الأوسط، خصوصا بعد الإعلان عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وما أعقبه من أحداث سياسية متوترة بالمنطقة.

ونبهت السفارة، في بلاغ أخير لها، مواطنيها المقيمين في المغرب إلى ضرورة توخي الحذر والحفاظ على مستوى عال من اليقظة لتجنب أي خطر قد يحدق بهم مع توالي التهديدات الإيرانية لأمريكا.

وقالت السفارة في نفس البلاغ إنه من المهم للمواطنين الأمريكيين الراغبين في السفر إلى المغرب الحرص على اتخاذ تدابير السلامة، في وقت لا يعرف فيه بعد نسبة الخطر، والتهديد الذي قد يواجههم بالمملكة المغربية، والمناطق المجاورة.

وطالبت السلطات الأمريكية مواطنيها بالتسجيل في نظام “المسافر الذكي” عبر بوابتها الإلكترونية لتسهيل عملية تحديد مكانهم في حالة الطوارئ.

ونشرت المذكرة الأمنية المذكورة في عدد من السفارات الأمريكية بالدول المجاورة للعراق، وإيران، بعدما أعلنت هذه الأخيرة عن ردة فعل قوية للانتقام لمقتل قاسم سليماني، الذي أسقطته ضربة أمريكية بالعراق بتعليمات من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يوم الجمعة الماضي.