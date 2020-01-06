ابتدائية مراكش تقضي بسجن 9 أشخاص لانتحالهم صفة “مرشد سياحي”

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، صباح اليوم الاثنين، بالحبس في حق 9 أشخاص، بعد متابعتهم بتهمة “انتحال صفة مرشد سياحي”.

وقضت المحكمة في حق المتهمين، الذين توبعوا في حالة سراح، بالحبس شهر واحد موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.

وكانت عناصر الشرطة السياحية في مراكش، شنت حملة ضد منتحلي صفة مرشد سياحي في مختلف المناطق السياحية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.