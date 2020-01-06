قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، صباح اليوم الاثنين، بالحبس في حق 9 أشخاص، بعد متابعتهم بتهمة “انتحال صفة مرشد سياحي”.
وقضت المحكمة في حق المتهمين، الذين توبعوا في حالة سراح، بالحبس شهر واحد موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.
وكانت عناصر الشرطة السياحية في مراكش، شنت حملة ضد منتحلي صفة مرشد سياحي في مختلف المناطق السياحية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتدائية مراكش تقضي بسجن 9 أشخاص لانتحالهم صفة “مرشد سياحي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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