رسميا.. اتحاد طنجة يتعاقد مع لاعب قادم من الدوري السلوفيني

أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع اللاعب سفيان المودن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من الدوري السلوفيني، من أجل تعزيز صفوف الفريق في القادم من دورات البطولة الاحترافية.
وأكد النادي الأزرق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، توقيعه مع اللاعب المذكور لمدة موسمين ونصف، مشددا على أنه ينشط كلاعب ارتكاز.
المودن، البالغ من العمر 25 سنة، دشن مسيرته الكروية في فرنسا، وبالضبط بنادي سانت إتيان، قبل أن يخوض مجموعة من التجارب في عدد من الأندية الفرنسية، في الدرجات الدنيا، قبل أن يستقر به المطاف بنادي سينيكا السلوفيني، الذي لم يعمر به سوى سنة واحدة.
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه النادي عن التفاصيل المادية المرتبطة بهذا التعاقد، فإن موقع “ترانس ماركيت”، المخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية قدر هذا الانتقال بـ200 مليون سنتيم.
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