نتنياهو "يتبرأ" من اغتيال سليماني: "حدث أميركي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لم تكن لإسرائيل علاقة باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فيما تقلل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من احتمالية أن تتعرض إسرائيل لهجوم إيراني، ردًا على اغتيال سليماني.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن نتنياهو قال خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إن لا علاقة لإسرائيل باغتيال سليماني وإنه "حدث أميركي". وأضاف "لم تكن لنا علاقة (باغتيال سليماني) ويجب ألا ننجر إلى ذلك"، أي التوتر الأميركي – الإيراني.

وقال وزيران شاركا في الاجتماع للقناة، إن نتنياهو سمح للوزراء بالتحدث لوسائل الإعلام بشأن اغتيال سليماني، وأنه طالب الوزراء بأن تقتصر التصريحات للإعلام على إظهار الدعم للولايات المتحدة و"حقها بالدفاع عن نفسها".

ونقلت القناة أن تقديرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأن احتمالية أن تتعرض إسرائيل لهجوم إيراني تبدو ضئيلة، ورجحوا أن تبدأ إيران بالتحضير للرد على اغتيال سليماني بعد انتهاء أيام الحداد في إيران.

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في السياق ذاته، حذرت السفارة الأميركية، اليوم الإثنين، مواطنيها في إسرائيل من تعرضها من قصف صاروخي دون إنذار مٌسبق في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لسليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت هذا التحذير، وقالت فيه: "من أجل الحذر، تشجع السفارة بشدة، مواطني الولايات المتحدة، للبقاء على يقظة واتخاذ خطوات مناسبة لزيادة انتباههم الأمني، إذا أن الأحداث الأمنية، وتشمل إطلاق صواريخ، تحدث عادة دون إنذار".

وحثت المواطنين الأميركيين على التعامل مع جميع صافرات الإنذار، على أنها "حقيقية" تماما، حتى وإن كانت زائفة.