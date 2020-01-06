الإتحاد الأوروبي يحذر من عنف وشيك في ليبيا بعد تصريح أردوغان

الإثنين 6 يناير 2020

حذر الإتحاد الأوروبي من تفاقم الأزمة في ليبيا وذلك على وقع التصعيد التركي وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن قواته ستبدأ بالتوجه تدريجياً إلى العاصمة طرابلس .



ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إلى حل سياسي في ليبيا محذراً من "تصعيد وشيك للعنف" حول طرابلس.

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وقال في بيان إنّ "الأحداث الأخيرة تشير إلى أنّ تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا".

كما أضاف، في وقت يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اجتماعا حول ليبيا بطلب من روسيا، "أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحاً أكثر من أي وقت مضى". وتابع أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة".

ومن المتوقع أن تثار خلال جلسة مجلس الأمن قضية تصاعد النزاع بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وبين الجيش الليبي الذي أطلق منذ نيسان/إبريل معركة لطرد الميليشيات من العاصمة.