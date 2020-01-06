بن بريك : ملتزمون بالمدة الزمنية لإتفاق الرياض وبعدها سيكون لنا موقف

الإثنين 6 يناير 2020

قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء/ أحمد سعيد بن بريك، "أننا المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزمون بالمدة الزمنية المقررة في الاتفاق لتحقيق بنود الاتفاقية وهي (90) يوماً وبعدها سيكون لنا موقف حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع التحالف".



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الإثنين، إجتماعاً للهيئة الإدارية للجمعية، بالعاصمة عدن .

أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، على ضرورة التركيز على دور الجمعية الوطنية في المرحلة القادمة وهيئات المجلس الانتقالي، مشدداً على أن توصيات الدورة ستكون واحدة، وهي كيفية المشاركة الفعلية من قبل الجمعية الوطنية في الرقابة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح رئيس الجمعية أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لوائح للعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، حيث ستقوم اللجنة بتقديم الوثائق المتعلقة باللوائح وسيتم إقرارها في اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية ومن ثم رفعها لقيادة المجلس الانتقالي.

Advertisements

كما أكد اللواء الركن بن بريك، على أن الدورة ستخرج بقرارات وتوصيات تلبي حاجة الناس إلى تعزيز الأمن وتوفير متطلبات الحياة المثلى.

وشدد رئيس الجمعية على أهمية مخرجات الدورة الثالثة للجمعية، خاصة وأن دول التحالف والعالم أجمع تنظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان عليه مسؤولية تثبيت دعائم الدولة المناهضة للإرهاب والقضاء على بؤر الفساد.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الجمعية الشكر لأعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم التي بذلوها في إعداد التقارير والوثائق التي ستقدم في الدورة للنقاش من قبل أعضاء الجمعية الوطنية.

هذا وقد فتح باب النقاش والملاحظات، التي قام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بالرد عليها.