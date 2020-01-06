رصد أكثر من 12 الف حالة إختطاف وإخفاء قام به الحوثيين العام الماضي

الإثنين 6 يناير 2020

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع لها، رصد ووثق 12 الف و636 حالة إختطاف وإخفاء قسري إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين خلال العام الماضي 2019م .



وأوضح تقرير صادر عن الشبكة، أن حالات الإختطاف بلغت 10 الاف و99 حالة بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، منهم 52 إمراة و7 أجانب، فيما بلغ عدد المخفين قسراً الفين و537 حالة بينهم (231) امراءة، و(158) طفلاً .

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وأضاف التقرير أن الفريق الميداني سجل (719) حالة تعذيب إضافة إلى (21) حالة إتخاذ دروع بشرية، و(48) حالة تصفية داخل السجون، و(19) حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، (23) حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية .

وأستعرض التقرير جرائم التعذيب لدى الميليشيات الإنقلابية التي تنوعت بين الضرب والصعق والحرمان من النوم ومنع الأكل والشرب وغيرها من أساليب الوحشية .