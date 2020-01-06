شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد المهدي» لـ «السفير الأمريكي» : نبذل كل الجهود لتجنب «الحرب المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السفير الأمريكي في بغداد. وأكد أن سياسة حكومته تلتزم بإقامة علاقات مع الجميع، مضيفاً أنه أبلغ السفير بأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة.

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