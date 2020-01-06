العامري يؤكد ثقته العالية بالقوات المسلحة في حفظ امن البلد

أصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، فيما أكد ثقته العالية بالقوات المسلحة في حفظ أمن البلد. وفيما يلي نص البيان:



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