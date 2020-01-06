الزوراء يمنح الضوء الاخضر لرحيل مصطفى ناظم

ناظم تقدم بطلب رسمي للنادي من اجل منحه البطاقة الاستغناء للانتقال الى فريق اخر.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومري نيوز، إن "ادارة نادي الزوراء، وافقت على منح بطاقة الاستغناء للاعب مصطفى ناظم".



واوضح أن "الادارة سمحت لناظم بالرحيل بعد موافقة الكادر التدريبي وبناءً على الطلب المقدم من اللاعب"، معرباً عن "امنياته بالتوفيق للاعب في مخطته الجديدة".

يذكر ان مصطفى لاعب دولي في صفوف المنتخب الوطني.