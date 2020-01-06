الخطوط الأردنية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، الاثنين، استئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد، بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".
ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد، إلى "زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم".
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق رحلاتها إلى بغداد.
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