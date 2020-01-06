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الخطوط الأردنية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بغداد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، الاثنين، استئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد، بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".
وذكرت الشركة في بيان، أن "شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعدما كانت قد علقتها، يوم الجمعة الماضي، بشكل مؤقت، لأسباب أمنية احترازية".

ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد، إلى "زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم".


وكانت الشركة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق رحلاتها إلى بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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