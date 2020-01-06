اخبار العالم

بولتون يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق جون بولتون اليوم الاثنين بيانا، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأنه تم استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بخصوص محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.

واندلعت في سبتمبر 2019 فضيحة كبرى في الولايات المتحدة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، خلصت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة رئيس البلاد.

ووفقا لخصوم ترامب، فقد حاول خلال المكالمة إقناع زيلينسكي بإطلاق تحقيق في أوكرانيا في أنشطة هانتر بايدن، نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 10 سبتمبر أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلا إنه طلب من بولتون تقديم استقالته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولتون يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا