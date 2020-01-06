ميمي يسيل لعاب ثلاثة اندية قطرية

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2020-01-06 | 18:26
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وقال المنسق الاعلامي للنادي محمد بشير السليطي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اهتمام من قبل ثلاثة اندية قطرية للظفر بخدمات اللاعب مهند علي في الانتقالات الشتوية الجارية".
واوضح أن "اندية الاهلي والخور وام صلال مهتمة باللاعب، لكن لم تتلق اي عرض رسمي لإدارة النادي من اجل تقييمه واتخاذ القرار بشانه".
وعلى صعيد متصل، افاد مصدر بأن "مدرب الاهلي القطري، نيبوشيا يوفوفيتش، طلب ميمي بالاسم"، مشيراً إلى أن "نيبوشيا قد يكون مفتاح انتقال ميمي الى الاهلي".
ميمي انتقل الى صفوف الدحيل القطري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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