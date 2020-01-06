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ميمي يسيل لعاب ثلاثة اندية قطرية

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2020-01-06 | 18:26

ميمي يسيل لعاب ثلاثة اندية قطرية

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يستحوذ مهاجم المنتخب الوطني العراقي ونادي الدحيل القطري لكرة القدم، مهند علي "ميمي"، على اهتمام ثلاثة اندية في دوري نجوم قطر.
ميمي يعيش ساعاته الاخيرة في الدحيل بعدما تعاقد الاخير مع مهاجم نادي يوفنتوس، الكوري الشمالي كوانج سونج هان، حيث سيتم تفريغ مقعد اللاعب الاسيوي الذي يشغله ميمي من اجل اضافة اللاعب الكوري.

وقال المنسق الاعلامي للنادي محمد بشير السليطي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اهتمام من قبل ثلاثة اندية قطرية للظفر بخدمات اللاعب مهند علي في الانتقالات الشتوية الجارية".


واوضح أن "اندية الاهلي والخور وام صلال مهتمة باللاعب، لكن لم تتلق اي عرض رسمي لإدارة النادي من اجل تقييمه واتخاذ القرار بشانه".

وعلى صعيد متصل، افاد مصدر بأن "مدرب الاهلي القطري، نيبوشيا يوفوفيتش، طلب ميمي بالاسم"، مشيراً إلى أن "نيبوشيا قد يكون مفتاح انتقال ميمي الى الاهلي".

ميمي انتقل الى صفوف الدحيل القطري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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