اخبار العالم

وديات وتعاقدات تُشحن بطارية الشرطة قبل مواجهة الشباب السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-06 | 18:03

وديات وتعاقدات تُشحن بطارية الشرطة قبل مواجهة الشباب السعودي

2,927 مشاهدة

Advertisements
يواصل نادي الشرطة استعداده لمواجهة الشباب السعودي في اياب دور الـ8 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
الشرطة مُني بخسارة قاسية في مباراة الذهاب، بنتجية 6-0، حيث يحتاج فريق القيثارة الخضراء الى الفوز بفارق 7 اهداف للتأهل.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الشرطة انهى استعداداته في بغداد وسيغادر يوم غدٍ الثلاثاء الى العاصمة الاردنية عمان للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لمواجهة الشباب".


واوضح ان "المباراة ستقام في الـ20 من شهر كانون الثاني الجاري على ستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة"، مبيناً ان "المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين امام الوحدات والفيصلي الاردنيين".

وعن الصفقات الجديدة للقيثارة الخضراء، اكد الربيعي أن "الادارة تعمل على انهاء صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في مواجهة الشباب".

يذكر أن الشرطة استغنى عن خدمات مهاجمه شيركو كريم، فيما انتقل متوسط ميدانه امجد عطوان الى صفوف الكويت الكويتي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وديات وتعاقدات تُشحن بطارية الشرطة قبل مواجهة الشباب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا