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2020-01-06 | 18:03
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وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الشرطة انهى استعداداته في بغداد وسيغادر يوم غدٍ الثلاثاء الى العاصمة الاردنية عمان للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لمواجهة الشباب".
واوضح ان "المباراة ستقام في الـ20 من شهر كانون الثاني الجاري على ستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة"، مبيناً ان "المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين امام الوحدات والفيصلي الاردنيين".
وعن الصفقات الجديدة للقيثارة الخضراء، اكد الربيعي أن "الادارة تعمل على انهاء صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في مواجهة الشباب".
يذكر أن الشرطة استغنى عن خدمات مهاجمه شيركو كريم، فيما انتقل متوسط ميدانه امجد عطوان الى صفوف الكويت الكويتي.
كانت هذه تفاصيل خبر وديات وتعاقدات تُشحن بطارية الشرطة قبل مواجهة الشباب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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