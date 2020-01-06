وديات وتعاقدات تُشحن بطارية الشرطة قبل مواجهة الشباب السعودي

الشرطة مُني بخسارة قاسية في مباراة الذهاب، بنتجية 6-0، حيث يحتاج فريق القيثارة الخضراء الى الفوز بفارق 7 اهداف للتأهل.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الشرطة انهى استعداداته في بغداد وسيغادر يوم غدٍ الثلاثاء الى العاصمة الاردنية عمان للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لمواجهة الشباب".



واوضح ان "المباراة ستقام في الـ20 من شهر كانون الثاني الجاري على ستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة"، مبيناً ان "المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين امام الوحدات والفيصلي الاردنيين".

وعن الصفقات الجديدة للقيثارة الخضراء، اكد الربيعي أن "الادارة تعمل على انهاء صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في مواجهة الشباب".

يذكر أن الشرطة استغنى عن خدمات مهاجمه شيركو كريم، فيما انتقل متوسط ميدانه امجد عطوان الى صفوف الكويت الكويتي.

