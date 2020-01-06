ميركل تعلن دعمها لأمن العراق واستقراره

اكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن دعمها لأمن العراق واستقراره واهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الاوربي لمكافحة الارهاب.
وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، تركّز على بحث التطورات الأمنية والأزمة الحالية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم وموقف الحكومة والبرلمان العراقي المتمثل بإنسحاب القوات الأجنبية وحفظ سيادة العراق والتصعيد الحاصل في ضوء الأزمة الحالية".
ونقل البيان عن ميركل عن تأكيدها "دعم أمن العراق واستقراره واهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الاوربي لمكافحة الارهاب وضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين والعمل على خفض التصعيد".
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