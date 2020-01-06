رئيس الوزراء البريطاني يؤكد التزام بلاده الكامل بإحترام أمن واستقرار وسيادة العراق

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسن، وشرح رئيس مجلس الوزراء حيثيات الأمور وتسلسل الأحداث وقرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية".وأشار عبد المهدي بحسب البيان، إلى "حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية وعدم السماح بتحويل ارض العراق الى ساحة للصراعات، وأهمية استمرار التعاون الدولي ضد داعش".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني تعاطفه الكبير مع العراق وتفهمه للصعوبات التي يواجهها، مشدداً على التزام المملكة المتحدة الكامل بإحترام أمن واستقرار وسيادة العراق وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبته بزيارة العراق.



ودعا جونسن، إلى "العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد".