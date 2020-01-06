رئيس الجمهورية يؤكد على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات، مشيرا الى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الإثنين في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".
وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية"، مشيرا الى أنه "تم التأكيد أيضاً على أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني، كما تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية".
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