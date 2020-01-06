محمد بن زايد وكونتي يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإيطاليا.

جاء هذا بعد أن تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.



وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.