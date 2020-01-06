وزير خارجية فرنسا يحذر من وجود خطر حقيقي باندلاع حرب في الشرق الأوسط

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط مع تهديد إيران برد قاسٍ على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية.

وقال جان إيف لودريان، في تصريحات صحفية، الإثنين، "يجب على إيران الإحجام عن أي رد فعل لمقتل سليماني، والانخراط في محادثات أوسع نطاقا، فهناك دائما حلول دبلوماسية لأزمة طهران".

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هناك مخاطر حقيقية باندلاع حرب في المنطقة، إذا لم يتم نزع فتيل التوتر فورا، مشيرا إلى أن سليماني كان له دور كبير في زعزعة استقرار المنطقة.





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ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ورسولا فون دير لايين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن من مصلحة إيران والعراق.

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون: "من مصلحة إيران والعراق "خاصة" سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد".

وأضافت: "نحن قلقون لكون إيران أعلنت أنها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة بالاتفاق حول البرنامج النووي، ويجب عليها أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي".

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تخليها عن أي قيود تحد من تخصيب اليورانيوم، وعلى إيران فهم أن من مصلحتها العودة للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها ألمانيا.

وأكدت أيضا أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران.