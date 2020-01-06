واشنطن: نرصد 52 هدفا إيرانيا حال وقوع أذى بالأمريكيين

قالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الإثنين، إنه تم تحديد أكثر من 52 هدفا إيرانيا إذا ألحقت طهران الأذى بمواطنينا.

وأضافت مورجان، خلال مؤتمر صحفي، أن أي تصرف للمليشيات الموالية لإيران في المنطقة ستعده واشنطن تحركا من إيران نفسها.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أوضحت أن الإيرانيين أعلنوا طوال 6 أشهر أنهم سينتهكون الاتفاق النووي، وخطوتهم بالأمس لخفض التزاماتهم ليست مفاجئة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أهمية بقاء قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش في العراق، وأن ما حدث من قرار إنهاء الوجود الأجنبي لا يخدم مصلحة العراقيين.

وتابعت، أن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لأن أولويتها هي حماية الأمريكيين وردع إيران".

Advertisements

وأكملت " إيران شنت 15 هجوما في الشهرين الماضيين ضد المنشآت الأمريكية بالعراق وأولويتنا حماية الولايات المتحدة".

وتابعت "بعض أعضاء البرلمان العراقي لا يوافقون على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد".

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.