لجنة سودانية لتطهير "التعليم العالي" من الإخوان

أصدر وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي في مؤسسات التعليم العالي.

وأسندت رئاسة اللجنة التي جاءت وفق قانون تفكيك نظام الرئيس السودان المعزول عمر البشير وإزالة التمكين، إلى الدكتور الطيب شيخ إدريس وعضوية آخرين.



وأعطى قرار تشكيل اللجنة صلاحية التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص بمؤسسات التعليم العالي حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو باستخدام نفوذ.

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وتختص اللجنة بالتوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول، والتحفظ على ملفات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلا عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي، ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات.



ومنح القرار أيضا اللجنة حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات تساعدها في تنفيذ مهامها، كذلك الاستعانة بأي شخص للإدلاء بمعلومات أو بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام البشير وإزالة التمكين.

وطوى السودانيون في عام 2019 صفحة مؤلمة من الحكم الإخواني الذي امتد لثلاثين عاما عاشوا خلالها أنواعا من الانتهاكات الإنسانية؛ بدءا من الاعتقالات والتعذيب وصولا إلى القتل، واستشرفوا عهدا جديدا نحو التحول الديمقراطي.

واقتلع السودانيون النظام الإخواني من الحكم بواسطة ثورة شعبية بدأت شرارتها في مدينة عطبرة شمال السودان، قبل أن تتوسع لتشمل كل مدن البلاد، وبعد خمسة أشهر توجت بانحياز الجيش للمحتجين في 11 أبريل/نيسان الماضي وعزل البشير من السلطة.