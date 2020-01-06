الأمم المتحدة تطالب العراق بالتعامل بحكمة مع الأحداث الجارية

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العين الإخباريةالإثنين 2020/1/6 08:56 م بتوقيت أبوظبي
الممثلة الأممية بالعراق خلال لقاءها الرئيس العراقي
قالت الممثلة الأممية بالعراق جينين هينيس بلاسخارت، الإثنين، إن هناك ضرورة لضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية (في الإشارة للتصعيد الواقع بين أمريكا وإيران على خلفية مقتل الإرهابي قاسم سليماني).
وأكدت بلاسخارت في تصريحات لها خلال لقائها الرئيس العراقي، على دعم استقرار البلاد ومساندتها في مواجهة التحديات والظروف الراهنة
وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.
وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
وجاءت الضربة بعد أن قامت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران باقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
واستهدفت أمريكا معسكرات مليشيا حزب الله العراقية على خلفية مقتل متعاقد مدني أمريكي إثر سقوط صواريخ على قاعدة عراقية.
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