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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري يكشف تفاصيل عملية تحرير سرت الليبية من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
كشف المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، تفاصيل عملية تحرير مدينة سرت من الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة فايز السراج .
وقال المسماري "رسميا تم تحرير مدينة سرت من المليشيات الإرهابية، في عملية لم تستغرق سوى 3 ساعات فقط" .. لافتاً إلى أن العملية كانت سريعة وخاطفة، وتم تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية.
وأضاف المسماري أن هناك عناصر إرهابية خطيرة تمكنت من الفرار من مدينة سرت .
ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.
كما بسط الجيش سيطرته على مقر قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة.
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