الناتو يدعو إيران إلى تجنب مزيداً من العنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين إيران، إلى "تجنب مزيد من العنف والاستفزازات" .



جاء ذلك بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

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وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ستولتنبرغ قوله، "أثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات" .

قالت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيعقدون الجمعة المقبل، في بروكسل اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة الإيرانية .

ويأتي الاجتماع في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.