 اجتماع أوروبي طارئ لمناقشة الأزمة الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة المقبل، في بروكسل اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة الإيرانية، وفق مصادر دبلوماسية يوم الإثنين

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ويأتي الاجتماع في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الإثنين، إنه ”يأسف بشدة“ للإعلان الأخير لطهران بشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.