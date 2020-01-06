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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعة .. إجتماع أوروبي طارئ حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيعقدون الجمعة المقبل، في بروكسل اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة الإيرانية .
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي الاجتماع في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الإثنين، إنه ”يأسف بشدة“ للإعلان الأخير لطهران بشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
وأضاف في تغريدة ”أن تطبيق الاتفاق النووي من قبل الجميع، بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي“.
وأشار إلى أنه ”يعمل مع جميع المعنيين على (تحديد) الاتجاه الذي يتعين المضي فيه“.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم آثار القرار.
وأوضح المتحدث باسمه بيتر ستانو في لقائه الإعلامي اليومي ”علينا أن نرى ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوقائع على الأرض“.
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