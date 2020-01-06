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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري :الأهالي استقبلوا الجيش بفرحة كبيرة بعد هزيمة مليشيات الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن أهالي مدينة سرت استقبلوا الجيش بفرحة كبيرة بعد هزيمة مليشيات الوفاق غير المعتمدة.
وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن من بنغازي، بخصوص تحرير مدينة سرت رسميًا، على أن الجيش الوطني جاهز لصد أي محاولة للاقتراب من المدينة مرة آخرى.
وأعلن أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، ستقدم كافة الخدمات اللازمة للمدينة، منوهًا إلى قيادة القوات المسلحة أخذت في الاعتبار كافة الأمور الخدمية والصحية والاجتماعية الخاصة بالمدينة.
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