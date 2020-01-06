المسماري يعلن هروب إرهابيين خلال تحرير سرت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي مساء اليوم، أن هناك عناصر إرهابية هربت صوب الغرب خلال تحرير مدينة سرت، مؤكدًا أن العملية لا تستهدف مدينة مصراته أو أي مدينة وإنما تطهير سرت.

وأكد المسماري في مؤتمر استثنائي يعقد الآن من بنغازي، مؤكدا أن مدينة سرت كانت حاضنة للإرهاب وداعش والمجرمين.