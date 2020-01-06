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المسماري يعلن هروب إرهابيين خلال تحرير سرت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

 

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي مساء اليوم، أن هناك عناصر إرهابية هربت صوب الغرب خلال تحرير مدينة سرت، مؤكدًا أن العملية لا تستهدف مدينة مصراته أو أي مدينة وإنما تطهير سرت.

 

وأكد المسماري في مؤتمر استثنائي يعقد الآن من بنغازي، مؤكدا أن مدينة سرت كانت حاضنة للإرهاب وداعش والمجرمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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