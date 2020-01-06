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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا سترسل "خبراء عسكريين الي ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن تركيا سترسل "خبراء" عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة السراج في ليبيا، وذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.
وقال جاويش أوغلو ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان، إن تركيا سترسل "خبراء ومستشارين" وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.
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