تركيا سترسل "خبراء عسكريين الي ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن تركيا سترسل "خبراء" عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة السراج في ليبيا، وذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.

وقال جاويش أوغلو ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان، إن تركيا سترسل "خبراء ومستشارين" وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.