3 أحزاب تونسية ترفض منح الثقة لحكومة الإخوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قالت ثلاثة أحزاب تونسية، على الأقل، إنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، والتي يشكلها حزب حركة النهضة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.

وقال النائب في البرلمان هيكل المكي، عن حزب «حركة الشعب»، إن الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء.

وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة «شمس اف ام»: «وجود هذه الحكومة سيكون خطرا على الدولة»، وتابع «حكومة الجملي فيها كثير تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب».

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وانضم حزب «حركة الشعب» إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب «منهجية اختيار الوزراء»، ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية.

وقال حزب «حركة تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، إنه لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة الجمعة المقبل.

وأوضح أن تركيبة الحكومة المقترحة «لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الحبيب الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أثيرت حول كفاءة البعض، وشبهات تضارب مصالح متعلقة بأسماء أخرى».