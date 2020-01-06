15 قتيلا ضحايا قوات الأسد في إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن ارتفع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا بأحياء سكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال بمدينة أريحا في إدلب بسوريا ومواقع بأطراف بلدة سراقب وقرية برنة بريف حلب الجنوبي وقصف صاروخي كان قد استهدف أخيرا بلدة الجانودية. جاء ذلك في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، حيث أكد أن الضحايا القتلى من بينهم 12 مدنيا من مدينة أريحا، بينهم ثلاثة أطفال، مشيرا إلى أن القصف خلف أكثر من 47 جريحا بعضهم في حالات خطرة.



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