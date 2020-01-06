الجيش اليمني يقتل قائد اللواء 17 للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن اللجان المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض تقوم بعملها الآن، مشيرا إلى أنها تضطلع بمسؤولية كبيرة في تطبيق الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، وأن تنفيذ جميع بنود الاتفاق دون انتقائية معينة وبشكل كامل وحزمة متكاملة هو مصلحة لكل اليمنيين.

وأوضح في لقاء تليفزيوني أمس أن اتفاق الرياض لم يفشل كما يحاول البعض تصويره، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات قد تأخذ وقتا لتطبيقها، وشدد على ضرورة أن تستمر مؤسسات الدولة في عملها وتقدم الخدمات للمواطنين بعيدا عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق.

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من جهة أخرى، نظمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أمس تظاهرات في محافظتي صعدة المعقل الرئيس للحوثي وصنعاء، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

ميدانيا، لقى القائد الميداني الحوثي البارز، قائد اللواء 17 مشاه التابع للحوثيين، المدعو علي عبدالرزق الشرعي، مصرعه بنيران الجيش الوطني في منطقة الربيعي غرب المحافظة. وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز مصرع القيادي غرب مدينة تعز.

وفي الحديدة تواصل مليشيات الحوثي عمليات خرق الهدنة الأممية، وقصف الأحياء السكنية، ومواقع القوات المشتركة في تحدي مستمر للأمم المتحدة من جانب آخر، أعلن البرنامج السعودي «مسام» لنزع الألغام في اليمن، نزع آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق قبيل دحرها، وأكد ‏مدير عام مشروع مسام «أسامة القصيبي» أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من يناير 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.‏

مشاهدات يمنية