بعد معارك شرسة.. الجيش الليبي يسيطر على سرت.. ومقر قاعدة القرضابية الجوية وعلى الميناء.. ويبدأ عملية تمشيط

سيطر الجيش الوطني الليبي، الاثنين، بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد بعد أن كان قد سيطر على مطارها.

ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.

كما بسط الجيش سيطرته على مقر قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة. حسبما نشر موقع "العربية".



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش، العقيد ميلود الزوي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق بطرق سرت، مؤكداً أنه لا يفصلها عن عمق المدينة إلا كيلومترات قليلة بعد معارك شرسة مع الميليشيات التابعة للوفاق.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد دفعت بقوة مقاتلة ضخمة إلى مدينة سرت، مؤلفة من كتائب طارق بن زياد و210 و128و302، وتم إغلاق الطريق الساحلي "سرت-هراوة" بسبب الاشتباكات.

إلى ذلك تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية، كما تداولوا مقطع فيديو لآمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر ابسيط من داخل المعسكر نفسه، وآخر لقوات الجيش الليبي وهي في طريقها لاقتحام سرت.

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والسبت استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.

وأشارت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة "بوهادي" شرق مدينة سرت، وأن ميليشيات "الوفاق" انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

ولفتت القناة إلى أن دخول الجيش الليبي سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات "الوفاق"، موضحة أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

وشددت على أن سيطرة الجيش الليبي على كتيبة الساعدي، يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية، موضحة أن هناك اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات التابعة للوفاق عند البوابة 17 على المحور الشرقي. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.