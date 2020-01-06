الجيش اللبناني يعيد فتح طريق الذوق بعد قطعها من قبل محتجين

تمكن الجيش اللبناني من إعادة فتح طريق الذوق بعد قطعها من قبل محتجين على توقيف الشاب جورج قزي من قبل الأجهزة الأمنية.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت لقناة "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن قزي اعترف في التحقيق بتورطه مع آخرين باحراق مصرف الاعتماد اللبناني في الزوق.
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