وزير الزراعة يمنع استيراد البصل من الخارج لدعم الانتاج المحلي

أعطى وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ توجيهاته بـ"وقف استيراد البصل من الخارج، وذلك بعد أن تبين للوزارة وجود كميات من البصل المحلي لدى ​المزارعين​ تكفي حاجة السوق المحلي".

وسبق للوزير أن أصدر قرارا في نهاية العام 2019 قضى بـ"اخضاع جميع المنتوجات الزراعية المستوردة إلى إجازات استيراد وذلك حماية للمنتج المحلي"، مشيراً الى ان "الوزارة ستبقى منحازة دائما إلى جانب المزارع ودعمه في شتى السبل الممكنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا ​لبنان​".