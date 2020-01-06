كفوري ترأس قداس عيد الظهور الالهي في ابل السقي

ترأس راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتربوليت ​الياس كفوري​، قداس عيد الظهور الالهي، في ​كنيسة​ القديس جاورجيوس في ابل السقي، وذلك بحضور عناصر الكتبية الصربية العاملة في ​قوات اليونيفيل​ الدولية، وحشد من أبناء البلدة وجوارها.

وعايد كفوري في كلمة له، "متروبوليت ​بغداد​ و​الكويت​ وكل من يحتفل بهذا العيد المقدس"، متمنياً "دوام الصحة والتوفيق وإحلال ​السلام​ والأمان".