كفوري ترأس قداس عيد الظهور الالهي في ابل السقي

ترأس راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتربوليت الياس كفوري، قداس عيد الظهور الالهي، في كنيسة القديس جاورجيوس في ابل السقي، وذلك بحضور عناصر الكتبية الصربية العاملة في قوات اليونيفيل الدولية، وحشد من أبناء البلدة وجوارها.
وعايد كفوري في كلمة له، "متروبوليت بغداد والكويت وكل من يحتفل بهذا العيد المقدس"، متمنياً "دوام الصحة والتوفيق وإحلال السلام والأمان".
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