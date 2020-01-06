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كفوري ترأس قداس عيد الظهور الالهي في ابل السقي

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ترأس راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتربوليت ​الياس كفوري​، قداس عيد الظهور الالهي، في ​كنيسة​ القديس جاورجيوس في ابل السقي، وذلك بحضور عناصر الكتبية الصربية العاملة في ​قوات اليونيفيل​ الدولية، وحشد من أبناء البلدة وجوارها.

وعايد كفوري في كلمة له، "متروبوليت ​بغداد​ و​الكويت​ وكل من يحتفل بهذا العيد المقدس"، متمنياً "دوام الصحة والتوفيق وإحلال ​السلام​ والأمان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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