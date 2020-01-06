LBC: جورج قزي اعترف بتورطه مع آخرين باحراق الاعتماد اللبناني بالذوق

أكدت مصادر أمنية لقناة "​المؤسسة اللبنانية للارسال​" أن الشاب ​جورج قزي​ اعترف في التحقيق بتورطه مع آخرين باحراق مصرف الاعتماد اللبناني في الزوق.

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