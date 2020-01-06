أسود: سيتركون إرثهم وفسادهم وراءهم ويغسلون بهروبهم أفعالهم

اعتبر النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انهم "سيتركون إرثهم وفسادهم وراءهم، ويغسلون بهروبهم أفعالهم ونهبهم لأموال الناس"، مضيفا :"ليسوا واحدا بل مجموعة حكمت منذ 1990، وسرقت وخانت شعبا ووطنا، منهم من ينهار ومنهم من سيبقى لاقتسام نفوذ ونظام سياسي يؤسس على أنقاض فسادهم".

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