الجيش: توقيف جورج القزي لإشتراكه مع آخرين بالاعتداء على الإعتماد اللبناني

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن ​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعو جورج القزي للإشتراك مع آخرين في عملية الاعتداء على مصرف الإعتماد اللبناني في منطقة ​ذوق مصبح​ – كسروان ليل 4 - 5 / 1 /2020، والذي تم خلع بابه واحراق صرافه الآلي وتكسير زجاج واجهته الأمامية، وتتمّ المتابعة لتوقيف بقية المتورطين، لافتة إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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