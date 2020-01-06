قيومجيان زار الكاثوليكوس كيشيشيان معايدا

زار وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ كاثوليكوسية ​الأرمن​ الأرثوذكس حيث عايد الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان بمناسبة ​عيد الميلاد​ لدى الأرمن الأرثوذكس والكنيسة الأرمنية الرسولية.

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