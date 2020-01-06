اقدم ناشطون من ​الحراك الشعبي​ في عكار، على ​قطع طريق​ عام حلبا- الجومة، عند مفرق الزفاتة، بالإطارات المشتعلة. وكذلك طريق السهل، مفرق ​كفرملكي​، بالسيارات، احتجاجا على عدم إطلاق موقوف في حادثة ​بنك لبنان والمهجر​ في حلبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريقين في عكار احتجاجا على عدم اطلاق موقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.