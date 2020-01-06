عوكر ترأس قداس الدنح وصلاة تبريك المياه في الربوة

ترأس المدبر البطريركي لأبرشية ​انطلياس​ المارونية المطران انطوان عوكر، قداس عيد الدنح وصلاة تبريك ​المياه​ في ​كنيسة القيامة​ في ​الربوة​. وشدد عوكر في عظته على اننا "بمعموديتنا نصبح أبناء الله وان لهذه البنوة متطلبات اولها الاعمال الصالحة وتمجيد أبانا الذي في السماء"، معتبرا ان "هذا العيد مناسبة لنا لنعيش على مستوى انتظارات ربنا منا كي نعيش جوهر مسيحيتنا ومعموديتنا".

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