اختراق موقع فيدرالي أميركي ونشر رسالة مؤيدة لإيران

اخترقت مجموعة من قراصنة الانترنت موقعا إلكترونيا تابعا للحكومة الأميركية ونشروا رسالة مؤيدة ل​إيران​ على الصفحة الرئيسية للموقع.

ونشر المقرصنون صورة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ملطخة ببقع الدماء ، وذل ثأرا لاغتيال القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​.



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